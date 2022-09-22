الأهلي والزمالك ينعيان وفاة هشام سليم

المصدر: البيان

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نعى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وفاة الفنان المصري هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم رئيس الأهلي السابق.

ونشر الأهلي بياناً عبر حساباته الرسمية ينعي خلاله وفاة هشام سليم، وجاء على النحو الآتي:

"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل الكابتن صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، ويتقدم مجلس إدارة الأهلي بخالص التعازي والمواساة إلى العائلة الكريمة داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

فيما جاء بيان نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية أيضاً، على النحو الآتي:

"ينعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الراحل هشام صالح سليم الذي توفي صباح اليوم الخميس، ويتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل سائلين المولى -عز وجل- أن يغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم الخميس الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

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