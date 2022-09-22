«فيفا»: 5 مغاربة قادرون على صناعة الفارق في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن هناك خمسة لاعبين من المنتخب المغربي، قادرين على صناعة الفارق في بطولة كأس العالم المقبلة.

وعدد "فيفا" مزايا الخمسة لاعبين عبر موقعه الرسمي، متوقعاً أن يصنعوا الفارق في كأس عالم 2022، نظراً لتألقهم مع الفرق الأوروبية التي يلعبون لها.

وبدأ "فيفا" بياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، الذي وصفه بالسد المنيع وأفضل حراس المرمى في إسبانيا، مؤكداً أن الدولي المغربي سيكون مطالباً بدور أكبر في كأس العالم عند مواجهة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ومدح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، مدافع أسود الأطلسي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي، حيث قال "لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل المنتخب المغربي بسبب تأثيره القوي، سواء بإجادة قيامه بأدواره في قطع الكرات وتشتيتها أو الفوز بالثنائيات أو مساندة زملائه، بجانب قدرته على التسجيل من الرأسيات باقتدار".

وأكد "فيفا" أن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ضمن قائمة المعول عليهم في منتخب المغرب، حيث أكد أنه بالرغم من صغر سنه وبدايته عندما كان لا يتجاوز 17 عامًا، إلا أن اللاعب لديه موهبة مميزة وبدأ ينضج هجومياً إلى حد بعيد، مشيراً إلى أنه مطالب بعمل كبير على المستوى الدفاعي، أمام إدين هازارد ولوكا مودريتش وألفونسو ديفيس في كأس العالم 2022.

واختار موقع "فيفا" لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط ضمن قائمة اللاعبين المغاربة الذين أشاد بهم، حيث قال بالرغم من كثرة الإصابات في بداياته إلا أن أصبح مؤخراً قطعة لا يمكن الاستغناء عنها في وسط ملعب الفريق، مشيراً إلى أنه يعاني في الفوز بالثنائيات لكنه يعوض ذلك بقدرته على إيقاف الهجمات عن طريق قطع الكرات وإغلاق زوايا التمرير، بالإضافة إلى أنه يقدم دائماً الإضافة الهجومية عن طريق تمريراته الطويلة التي تكسر الخطوط وتسديداته بعيدة المدى التي تشكل خطورة واضحة على كافة الخصوم.

وشدد الاتحاد الدولي على أن تأثير سفيان بوفال لاعب أنجيه الفرنسي، واضح جداً في أداء المنتخب المغربي، حيث لا يمر تجمع دولي إلا ويترك فيه أثراً على الفريق، وفي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة كان أبرز عناصر أسود الأطلسي مسجلاً ثلاثة أهداف، قبل الخروج على يد المنتخب المصري في الدور ربع النهائي.

وأضاف "فيفا" أن بوفال يملك قدرات كبيرة على المراوغة والتسجيل، الأمر الذي جعله ضمن أفضل الأجنحة المتميزين في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

يذكر أن منتخب المغرب يقع بالمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022، التي تضم معه منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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