بسعة 40 ألف مشجع.. إنشاء ملعب جديد بمدينة الرياض

المصدر: وكالات

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كشف المهندس ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة السعودية، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء ملعب في مدينة الرياض بسعة 40 ألف متفرج وتقنيات عالية، مشيراً إلى أن الملاعب الرياضية الخاصة بأندية الشباب والاتفاق والفتح، سيتم الانتهاء منها عام 2023.

وقال المهندس ثامر باسنبل خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وفقاً لصحيفة "الرياضية" اليوم الخميس: "سيتم إنشاء ملعب رياضي شمال مدينة الرياض وتحديداً خلف جامعة الأميرة نورة، وسعة الملعب ستكون 40 ألف متفرج مع تقنيات عالية، والاستاد الجديد سيكون جاهزاً لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا 2027".

وأضاف باسنبل: "بدأنا العمل على ملاعب رياضية في ثلاث أندية هي الشباب والاتفاق والفتح، وستكون ملاعب هذه الأندية بدون مضمار وهي مخصصة لمباريات كرة القدم وسيتم الانتهاء منها في 2023".

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