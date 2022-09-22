عراك بالأيدي في اتحاد الكرة السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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تواصلت الأزمة الإدارية داخل أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم والتي تطورت في الفترة الأخيرة إلى ملاسنات واشتباكات، وبحسب تقارير صحفية حدث اشتباك وعراك بالأيدي بين النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني أسامة عطا المنان والمنسق الإعلامي، ليسجل هذا الاشتباك الحالة الثالثة في شهر واحد، سبقت الحالة الأخيرة حالتان كان طرفهما عضو مجلس الإدارة محمد حلفا ونائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة القانونية معتز الشاعر. وأكد مصدر من الاتحاد السوداني، أن تداخل الاختصاصات سبب في حدوث الاحتكاكات بين الأطراف المختلفة، والأزمة قابلة لانفجارات أكبر.

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