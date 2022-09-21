أول تعليق من المعيوف بعد قرار عدم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، على قرار عدم استدعائه لقائمة الأخضر، التي تخوض معسكر تحضيري في إسبانيا خلال الوقت الحالي، استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2022.

وقرر هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، عدم استدعاء عبدالله المعيوف لقائمة الأخضر، رغم تراجع الحارس عن قرار اعتزاله دولياً، والمطالبة الجماهيرية بعودته إلى صفوف المنتخب السعودي.

وظهر المعيوف في مقطع فيديو مع الصحفي السعودي حمد الصويلحي، علق على ضم زميله في الهلال محمد العويس لصفوف المنتخب السعودي، وعدم استدعائه، حيث قال: "بالطبع أنا داعم لجميع اللاعبين، الله يوفقهم وإن شاء الله نرى العويس من أفضل اللاعبين في البطولة ويرفع رأسنا".

وتابع: "الجميع يدعم العويس، نحن ندعم كل حراس المرمى والله يوفق المنتخب، هذا هو الأهم".

وكان المعيوف تراجع عن قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه عام 2019، بعدما رفض المشاركة مع منتخب السعودية وقتها في بطولة خليجي دون الكشف عن أي أسباب، في الوقت الذي ربطت فيه وسائل الإعلام السعودية قرار اللاعب حينها لغضبه بسبب عدم المشاركة الأساسية مع الأخضر.

ويتمسك رينارد بعدم استدعاء المعيوف من جديد للمنتخب، مؤكداً رغبته في الاعتماد على وجوه جديدة بالإضافة إلى تمسكه بمشاركة محمد العويس مع المنتخب السعودي، بالرغم من عدم مشاركة الأخير في أي مباراة مع الهلال.

هل يعود المعيوف إلى الأخضر.. رد رسمي من رئيس الاتحاد السعودي

وعلق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على قرار استبعاد عبدالله المعيوف من قائمة منتخب السعودية، حيث قال: "لا أتوقع أن يغلق رينارد الباب في وجه المعيوف لأنه مدرب محترف ويسعي لضم أفضل اللاعبين للمنتخب، ولذلك الباب مفتوح أمام الجميع".

وأضاف المسحل: "الجميع يحترم قرارات المدرب رينارد، والمعيوف في نفس الوقت حارس مميز وخدم المنتخبات، ولذلك الباب مفتوح أمام الجميع والقائمة النهائية للمونديال لم تُحسم بعد".

وتضم مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم، كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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