القادسية والعربي.. رحلة تصحيح الأوضاع

المصدر: الكويت ـ أحمد عبد اللطيف

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تحاول الأجهزة الإدارية لقطبي الكرة الكويتية العربي والقادسية استغلال فترة التوقف الدولي الحالي لتصحيح الأوضاع والعودة إلى دائرة المنافسة مرة أخرى، بعدما حققا نتائج متواضعة خلال الجولات الأربع الماضية باحتلال مراكز متراجعة لم ترضِ طموح الجماهير التي ترغب في حصد الألقاب والتواجد في دائرة المنافسة بصفة عامة.

ففي نادي القادسية بدأت إدارة النادي رحلة البحث عن مدرب أجنبي يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما قدم الوطني ناصر الشطي استقالته من تدريب الفريق، نتيجة تراجع النتائج ولم يقدم اللاعبون المستوى الذي يحظى على ثقة الجماهير التي تتطلع إلى تصحيح أخطاء الموسم الماضي والخروج صفر بطولات في موسم استثنائي للنادي، وارتفعت أسهم عودة الكرواتي داليبور مدرب الفريق الأسبق الذي تولى قيادة الفحيحيل في الموسم الماضي ولم يتم التجديد له، خاصة أن المدرب دون اسمه في سجل بطولات النادي بحصد لقب كأس ولي العهد موسم 2018 وهناك رغبة من اللاعبين الكبار بعودته مرة أخرى.

تعاقد

وفي نفس السياق تسابق إدارة العربي الزمن من أجل التعاقد مع مدرب جديد للفريق بعد إقامة المقدوني يوغسلاف لتصحيح مسار الفريق الذي فشل في تحقيق الفوز خلال 5 لقاءات حتى الآن 4 مباريات في الدوري ثلاثة تعادلات وهزيمة، بجانب الخروج من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي أمام السيب العماني وهو ما جعل الجهاز الإداري بقيادة على مندني يطالب بإعفاء يوغسلاف من مهمته والبدء في رحلة البحث عن مدرب جديد ينتشل الفريق من الوضع الحالي، ومن المتوقع أن تنهي الإدارة ملف المدرب الجديد قبل عودة الاستحقاقات المحلية.

أزرق الشباب

على الجانب الآخر بدأ الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب الكويتي بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوي إعادة ترتيب الأوراق بإجراء تعديلات على برنامج إعداد المنتخب بعدما أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في أوزبكستان إلى 15 أكتوبر المقبل بعد سحب استضافة التصفيات من العراق ونقلها إلى الكويت، حيث سيشارك في التصفيات أربعة منتخبات العراق والهند وأستراليا بالإضافة إلى الكويت بعدما عاد المنتخب الأسترالي للمشاركة، وسيعرض الجهاز الفني إقامة معسكر تدريبي خارجي في دبي لمدة 15 يوماً يتخلله عدد من المباريات الودية قبل الدخول في أجواء التصفيات لرفع مستوى تركيز اللاعبين بعدما استبعد فكرة ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بالقائمة الحالية التي ضمت 26 لاعباً سيتم استبعاد ثلاثة منهم قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الآسيوي.

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