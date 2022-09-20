من هي الشابة الجميلة سونيا جرجس التي ظهرت رفقة محمد صلاح بدبي؟

المصدر: البيان

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أشعلت صورة نشرتها سونيا جرجس، ملكة جمال مصر لعام 2020، رفقة النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت سونيا تلك الصورة مع صلاح في دبي، حيث يقضي نجم ليفربول إجازة قصيرة قبل التحاقه بمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 سبتمبر.

ومنذ نشر الصورة، تساءل كثيرون عن شخصية سونيا جرجس ومن تكون، ليتبين عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" أنها فتاة مصرية تعيش في إيطاليا منذ 21 عاما، وتحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية.

وانتقلت سونيا للعمل في دبي لتصبح مديرة لأحد الفنادق حيث التقت صلاح مرتين والتقطت الصور معه وأحدثها خلال إجازته الأخيرة.

وقد مثلت سونيا مصر في مسابقة "ميس إيليت" في إيطاليا في العام 2020 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر.

ويتابع سونيا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" نحو 36 ألف شخص، وهي تتابع 664 مستخدما.

وتحرص سونيا دائما على نشر صورها بخلفية البحر، بالإضافة إلى العديد من الصور داخل مقر عملها وأثناء ممارستها الرياضة.

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