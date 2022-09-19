سانت جورج الإثيوبي: عشنا رعباً بسبب جمهور الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أشار (زريهون تشيغنا) المدير الفني لنادي سانت جورج الإثيوبي لدور جمهور الهلال في المباراة التي خسرها الفريق الإثيوبي بهدف الكنغولي ماكابي ليليبو من ركلة جزاء، وقال إنهم عاشوا رعباً حقيقياً بسبب جمهور الهلال، والأدوار التي قام بها في مساندة فريقهم ودعمه طوال زمن المباراة، واصفاً إياه بالجمهور الشرس، الذي لعب دوراً مهماً في إبعاد سانت جورج من المنافسة الأفريقية في أدوارها التمهيدية.

ونجح الهلال في التأهل لدور الـ(32) في دوري أبطال أفريقيا على حساب سانت جورج الإثيوبي بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز في لقاء أمدرمان بهدف.

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