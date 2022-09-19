الكويت جاهزة لاستضافة «آسيوية الصالات»

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا لكرة الصالات، التي تستضيفها الكويت من 27 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 منتخباً، جاهزيتها لاستضافة المنافسات، وتم توفير كل الدعم للجان العاملة حتى يخرج التنظيم بالصورة المتميزة، وحددت اللجنة المنظمة 5 صالات لإقامة تدريبات المنتخبات، وهي النصر، وخيطان، وكاظمة، بجانب صالتي الشهيد فهد الأحمد، واللجنة الأولمبية.

وأكد هايف المطيري رئيس اللجنة المنظمة، أن التحضيرات لاستضافة البطولة القارية تسير وفق البرنامج الزمني المخطط، وأشاد بالجهود التي يبذلها أبناء الكويت في اللجان المختلفة والتي تعكس ما يتمتعون به من قدرات وخبرات تنظيمية عالية، وقال: مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بات جاهزاً لاستضافة المباريات بعدما خضع خلال الفترة الماضية إلى عملية صيانة وتجديد للأرضية بصورة تتناسب مع أهمية الحدث القاري.

وأكد عبدالله الشاهين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، حرص مجلس الإدارة على تذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرة منتخب الكويت في كأس آسيا، وطالب القائمين على المنتخب تسهيل مهمة «ازرق الصالات» لتحقيق أفضل النتائج، وقال: لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لتقديم مستوى متميز في البطولة بعدما أوقعت القرعة المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم عمان وتايلاند.

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