استعدادا لكأس العالم..المنتخب السعودي يصل أليكانتي الإسبانية

المصدر: د ب ا

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وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم ، اليوم السبت، إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للفريق استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في قطر، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد ، أن الفريق سيقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الفريق سيخوض خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر الجاري، فيما ستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وكان هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي قد استدعى 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.

وكشف الاتحاد السعودي عبر موقعه عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في المراحل الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم حيث سيخوض الأخضر 8 مباريات ودية قادمة أمام منتخبات الإكوادور، أمريكا و مقدونيا و ألبانيا و هندوراس و أيسلندا وبنما وكرواتيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي خاض مباراتين وديتين ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي أمام منتخبي كولومبيا و فنزويلا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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