العربي لغز دوري زين.. والكويت يطارد كاظمة على الصدارة

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولة الرابعة لدوري زين الكويتي، سقوط الكبار، بعدما واصلوا تراجع في أدائهم، حيث سقط القادسية إلى المركز السادس، برصيد 6 نقاط، بعدما تعرض إلى هزيمة قاسية من الجهراء، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ليتعرض الجهاز الفني والإداري إلى انتقاد كبير، بعدما طالبت الجماهير بإقصاء المدرب الوطني ناصر الشطي من منصبه، والاستعانة بمدرب أجنبي لإنقاذ موسم الفريق مبكراً، بعدما خرج الموسم الماضي خالي الوفاض، وتكرر نفس الأمر مع السالمية، الذي تعرض للهزيمة أمام الفحيحيل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وفقد فرصة مشاركة كاظمة الصدارة، في مباراة شهدت تفوق التلميذ السوري فراس الخطيب، على الأستاذ الجنرال محمد إبراهيم، الذي تولي تدريبه كلاعب، خلال فترة وجوده في الأندية الكويتية.

لغز العربي

بينما أصبح فريق العربي لغز الجولات الأربع السابقة، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال الجولات الأربع من عمر الدوري، واكتفى بالتعادل في ثلاث مواجهات، أمام النصر والسالمية والتضامن، وتلقى الهزيمة من الكويت، بالإضافة إلى الهزيمة من السيب العماني، في الدور قبل النهائي لأندية الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي، ليحتل الترتيب التاسع «قبل الأخير»، برصيد 3 نقاط، وهو ما دفع الإدارة إلى إقالة المقدوني بوغسلاف مدرب الفريق، والبحث عن مدرب آخر يتولى القيادة الفنية للفريق.

بينما لحق الكويت حامل لقب النسخة الأخيرة نفسه، ونجح في تخطي الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولى أمام الجهراء، إلى تحقيق الفوز على التضامن والعربي، وأخيراً، الساحل، ليلحق بركب المنافسة، ليحتل مركز الوصيف خلف كاظمة برصيد 9 نقاط، بينما واصل كاظمة مسلسل الانتصارات، ليحقق فوزاً صعباً على النصر بهدف مقابل للاشيء، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

الحصان الأسود

ويعتبر الجهراء الحصان الأسود حتى الآن، بعدما نجح في حصد النقاط من أندية القمة، بالفوز على الكويت والقادسية، والتعادل مع كاظمة، وتلقي هزيمة واحدة من التضامن، ليحتل الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط، متساوياً مع السالمية، وأعلن عن نفسه مبكراً، كمنافس للتأهل للملحق لتحديد بطل الدوري، بعدما كشف المهاجم الواعد عبد العزيز مروي، عن نفسه في مشاركته أمام فريقه السابق «القادسية»، ونجح في تأكيد الفوز بإحراز الهدف الثاني لفريقه الجهراء، ليؤكد أنه صفقة ناجحة لأبناء القصر الأحمر.

تعتبر فترة التوقف الدولي، التي انطلقت أمس، فرصة للأجهزة الفنية والإدارية للأندية الكويتية، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الجوالات الماضية من عمر الدوري، من أجل العودة بصورة أفضل، وتحقيق الانتصارات، خاصة أن الجماهير لن تقبل بالتراجع، وتحديداً أندية القمة، بالإضافة إلى أن التوقف سيمنح مجلس الإدارة مزيداً من الوقت في التعاقد مع مدربين جدد، خاصة القادسية والعربي، بجانب الدفع بالعناصر التي لم تشارك في المباريات الماضية، إلى المشاركة في منافسات كأس زين، التي ستنطلق الثلاثاء والأربعاء، والأحد والاثنين المقلبين، خاصة أن الأزرق الكويتي، لن يقيم مباريات ودية خلال فترة «يوم الفيفا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز