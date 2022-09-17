المدربون نجوم الميركاتو المصري

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

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تأتي فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي، كي تتيح الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها بصفقات قوية، تتمثل في التعاقد مع لاعبين مميزين استعداداً للموسم الجديد، ومع نهاية موسم (2021 ـ 2022) في مصر جاء سوق الانتقالات على غير المعتاد.

حيث كان «ميركاتو للمدربين»، واهتمت أغلب أندية الدوري المصري الممتاز بالتعاقد مع مدربين جدد، وهو ما حدث مع 11 نادياً من أصل 18 نادياً تمثل قوام الدوري المصري، بنسبة قاربت الثلثين.

وتلاقت رغبة بعض الأندية في السعي نحو التغيير، مع رغبة المدربين، خصوصاً المحليين، في التحايل على لائحة اتحاد كرة القدم المصري، والتي سعت إلى التصدي لعشوائية انتقال المدربين بين أندية الدوري، والتي كانت تتكرر أكثر من مرة في الموسم الواحد، حيث قرر الاتحاد منع انتقال المدرب لأكثر من ناديين خلال الموسم الواحد، إلا في حال إقالته فقط من قبل إدارة ناديه السابق، مع تقديم ما يفيد بالإقالة.

بداية كانت هناك 7 أندية لم تطلها رياح التغيير في مقعد المدير الفني، فمنها من عمل على تجديد الثقة في مدربه، ومنها من تعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية الموسم بأشهر قليلة، ويأتي في المقام الأول البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر هذا الموسم، ثم اليوناني تاكيس جونياس الذي ظل في منصبه مديراً فنياً لفريق بيراميدز، الذي أنهى موسم الدوري في مركز الوصافة.

استمرار

وأبقى فريق البنك الأهلي على مدربه خالد جلال، واستمر علي ماهر مع فيوتشر وأحمد سامي مع سيراميكا كليوباترا، ونونو ألميدا مع فاركو وفييرا مع إنبي، فيما تعاقد المقاولون العرب مع شوقي غريب قبل نحو شهر ونصف الشهر على نهاية الموسم، ونجح غريب في انتشال الفريق من دوامة الهبوط.

بينما كان النادي الأهلي على رأس المهتمين بتغيير المدير الفني، وخرج الفريق خالي الوفاض من الموسم المنقضي، بعد أن خسر لقبي الدوري والكأس، وكذلك لقب دوري أبطال أفريقيا، وأنجز الأهلي اتفاقه مع السويسري مارسيل كولر، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سورايش.

وبخلاف النادي الأهلي، لجأ ناديان اثنان إلى التعاقد مع مدربين أجانب، حيث تعاقد الاتحاد السكندري مع الصربي زوران مانولوفيتش، وتعاقد غزل المحلة مع المدرب القبرصي بابا فاسيليو.

أما النادي الإسماعيلي، كان بطل أغرب صفقة للتعاقد مع مدرب جديد، حيث أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي هيدلر كريستوفاو، قبل أن يقيله بعد أقل من ساعتين فقط على قرار تعيينه، وحتى الآن لم يعلن مسؤولو النادي عن اسم وهوية المدرب الجديد. وتعاقدت بقية الأندية مع مدربين محليين.

حيث قام فريق طلائع الجيش بتعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً لفريق الكرة، فيما تعاقد نادي سموحة مع طارق العشري، وتعاقد المصري مع إيهاب جلال، في أول تجربة للمدرب بعد أزمة توليه مسؤولية منتخب مصر، حيث قاد «الفراعنة» في 4 مباريات فقط.

الصاعدون

الأندية الثلاثة الصاعدة حديثاً إلى الدوري الممتاز، لجأت هي أيضاً إلى الاستعانة بمدربين جدد لتولي الإدارة الفنية في الموسم المقبل، حيث تعاقد أسوان مع ربيع ياسين، وتعاقد حرس الحدود مع أحمد أيوب، ولم يعلن فريق الداخلية اسم مدربه الجديد، وإن كان يميل إلى تعيين مدرب أجنبي.

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