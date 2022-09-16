طارق حامد مع الاتحاد السعودي.. من لاعب منبوذ إلى نجم الشباك الأول

المصدر: البيان

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واصل الدولي المصري طارق حامد المحترف بصفوف نادي الاتحاد السعودي، تألقه مع العميد في منافسات الدوري السعودي (دوري روشن).

وكان طارق حامد انضم إلى الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك المصري.

ونجح طارق حامد في أثبات قدراته سريعاً، رغم الانتقادات التي تعرض لها عقب انتقاله إلى صفوف الاتحاد، بسبب رفض الجماهير لإتمام الصفقة بناءً على قرار مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، حسبما أكدت الصحافة السعودية وقتها، ولكن اللاعب المخضرم نجح بتألقه في تحويل الانتقادات الموجه ضده إلى إشادة واسعة، ليصبح نجم الشباك لدى جماهير الاتحاد.

وخاض طارق حامد مع الاتحاد السعودي كل المباريات بشكل أساسي منذ انطلاق منافسات الدوري، التي جاءت أمام كل من العدالة والاتفاق والرائد وأخرها مباراة الخليج التي أقيمت أمس الخميس، وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون رد سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 4 و69 من عمر اللقاء، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن فريق الشباب المتصدر.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لمباراة الاتحاد والخليج، فإن طارق حامد كان نجم اللقاء الأول، بفضل أرقامه المميزة التي جاءت كالتالي:

لمس الكرة = 58 مرة

دقة التمرير = 86%

تمريرات طويلة = 4

تمريرات قصيرة = 31

المراوغات الناجحة = 1

الفوز بالالتحامات الأرضية = 9/12

الحصول على أخطاء = 5

ارتكاب أخطاء = 1

تدخلات ناجحة = 4

قطع الكرة = 4

تشتيت الكرة = 2

ومن المقرر أن يطير طارق حامد إلى مصر خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين 23 و27 سبتمبر الجاري، بعدما اختاره البرتغالي روي مدرب منتخب مصر ضمن قائمة ضمت 8 محترفين هم محمد صلاح، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حجازي، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وأحمد حسن "كوكا"، وسام مرسي، بخلاف طارق حامد.

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