«محمد صلاح ابننا».. المقاولون يرد على تصريحات مالك تشيلسي

المصدر: وكالات

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رد نادي المقاولون العرب الذي تأسس فيه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على تصريحات مالك تشيلسي تود بويلي، التي أثار بها جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان بويلي استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية تشيلسي في إفراز لاعبين كبار مثل محمد صلاح، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الحالي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رداً على تصريحات تود بويلي: "حقيقة يعرفها العالم، باستثناء شخص واحد.. محمد صلاح ابن نادي المقاولون العرب وفخر مصر والعرب".

وأعرب عضو مجلس إدارة المقاولون العرب محمد عادل فتحي، عن اندهاشه من تصريحات تود بويلي، التي اعتبر فيها أن صلاح من أبناء أكاديمية البلوز، حيث قال: "ما يقوله مالك نادي تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم".

وأضاف: "محمد صلاح فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية، ويتشرف المقاولون العرب بأنه أحد أبنائه، العالم كله يعلم مسيرة صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة".

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