حقيقة إصابة المساكني بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تشخيص إصابة يوسف المساكني لاعب العربي القطري، التي تعرض لها خلال مباراة أم صلال بالجولة السابعة من منافسات الدوري القطري.

وكان المساكني تعرض لإصابة قوية بالركبة اليمنى خلال الدقيقة 60 من عمر المباراة، وغادر على أثرها الملعب وسط حالة من الذعر بسبب موضع الإصابة، وشعور اللاعب بالآلام شديدة.

وأكد الاتحاد التونسي في بيان رسمي، أن الإصابة التي تعرض لها يوسف المساكني ليست على مستوى الرباط الصليبي، حيث كتب: "فور وصوله من قطر خضع يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الإصابة التي تعرض لها في إطار البطولة القطرية، وكشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة".

وفي الوقت نفسه أكد النادي العربي القطري، أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها الدولي التونسي بمعرفة الجهاز الطبي للفريق أثبتت عدم وجود قطع في الرباط الصليبي.

وسافر المساكني إلى تونس في الساعات الماضية، للانضمام إلى معسكر منتخب نسور قرطاج، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام منتخب جزر القمر بفرنسا، في إطار التحضيرات الخاصة بالمنتخب التونسي للمشاركة في مونديال 2022، الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

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