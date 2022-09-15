الأهلي المصري يقترب من صفقته الصيفية الثالثة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الأهلي المصري من الإعلان عن صفقته الثالثة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أعلن في وقت سابق عن ضم الثنائي شادي حسين من نادي سيراميكا كليوباترا، والبرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا سيكون ثالث صفقات الأهلي هذا الصيف، حيث اتفق النادي الأحمر مع سيراميكا على ضمه بعدما حصل الأخير على ثنائي الأهلي أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد شكري.

ما أكد اقتراب الأهلي من ميسي، البيان الرسمي الذي أصدره سيراميكا كليوباترا خلال الساعات الماضية، والذي ودع خلاله لاعبه مصطفى سعد الشهير بـ "ميسي".

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتالي:"

"فرض نفسه بقدراته وموهبته، لفت أنظار مدربيه في عنبر الموهوبين بنادي سيراميكا كليوباترا، بات نجماً يُشار له بالبنان وهو دون السابعة عشر من عمره، توهج في الموسم المنقضي، وأصبح أحد أهم أعمدة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مصطفى ميسي خريج مدرسة الموهوبين في نادي سيراميكا كليوباترا، يبدأ رحلة تألق جديدة نتمنى له فيها التوفيق، ليؤكد مجددًا أن مصنع الرجال في مجموعة كليوباترا، قادر على مد المنتخبات بنجوم من طراز مختلف ترفع اسم مصر في المحافل الرياضية، شكرًا مصطفى ميسي ابن الكيان".

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات المقبلة، على غرار الصفتين السابقتين.

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