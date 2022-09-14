أساطير الكرة السودانية يدعمون «طاشين» الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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بكى أربعة من أساطير الكرة السودانية لدى سماع صوت زميلهم وأحد أساطير فريق الهلال والكرة السودانية في فترة الثمانينات والتسعينات وليد طاشين من على سرير المرض، بسبب إصابات سابقة في الملاعب أقعدته عن الحركة، فلم يستطع كل من طارق أحمد آدم، وكرار أبوعلي من الهلال.

وحامد بريمة وجمال أبوعنجة من المريخ، تمالك أنفسهم فذرفوا الدموع والنجم السابق يشكرهم أثناء حديثه عبر الهاتف لاجتماع جمعهم مع عضو مجلس الهلال رامي كمال لبحث مبادرة علاجه، وعبر الكابتن وليد طاشين عن سعادته واعتزازه بزملائه الذين أطلقوا مبادرة علاجه في بادرة وفاء نادرة، لكنها ليست غريبة عليهم، وقال: إنه رغم الآلام والمعاناة مع مضاعفات الإصابات القديمة، إلا أنه يشعر بسعادة غامرة لأن هناك أخواناً له لم تلدهم أمه تداعوا للوقوف إلى جانبه.

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