وفاة عبد الرحمن مهداوي مدرب منتخب الجزائر السابق

المصدر: د ب ا

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توفي اليوم الثلاثاء عبد الرحمن مهداوي، المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن 72 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ودرب الراحل مهداوي المنتخب الجزائري الأول مرتين، الأولى بين عامي 1992 و1993 رفقة مزيان ايغيل، ثم في المرة الثانية بمفرده بين 1997 و1998. إلى جانب المنتخب العسكري.

كما درب مهداوي العديد من الأندية الجزائرية بينها مولودية الجزائر، ووداد تلمسان، ونصر حسين داي واتحاد الحراش، ومولودية بجاية. كما خاض تجارب مع اندية الأنصار والتعاون السعوديين، وأهلي بنغازي الليبي.

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