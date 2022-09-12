فلوران ينتقد لاعبي الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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انتقد فلوران أبينجي المدير الفني لفريق الهلال أداء لاعبيه، واتهمهم بعدم التعاون مع بعضهم البعض في مباراتهم الأفريقية ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا أمام فريق سانت جورج الإثيوبي، والتي خسرها الهلال بهدفين مقابل هدف، وقال الكنغولي في تصريحات عقب اللقاء، إن فريقه كان بالإمكان أن يحرز ثلاثة أهداف، وأن عدم التعاون بين اللاعبين تسبب في إهدارها، وأكد على عمل الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي صاحبت المباراة، والفريق يدخل مباراة الإياب بفرصة الفوز بنتيجة تؤهله للمرحلة القادمة.

فيما تمكن فريق المريخ من تحقيق نتيجة جيدة بتفوقه على مضيفه آرت سولار الجيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب أبطال أفريقيا، وفي تمهيدي الكونفدرالية نجح هلال الساحل في انتزاع فوز مهم على ضيفه جارتا غولد التنزاني بهدف نظيف، وخسر فريق الأهلي الخرطوم مواجهته أمام فريق الأخضر الليبي بثلاثية نظيفة.

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