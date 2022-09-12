الأهلي و«الشعر الأبيض».. الخبرة للخروج من أزمة الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمثل «الشعر الأبيض» رمزاً للخبرات المتراكمة، وهذا المعنى أشار له المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي المصري، عندما تحدث عن كيفية تعامله مع أزمة ضغط المباريات في الدوري المصري وتتابعها، بما يمثل حملاً على اللاعبين، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الفريق الأحمر للمدرب، إلى شعره الأبيض قائلاً: «هذا شعر أبيض من كثرة الخبرات للتعامل مع المواقف».

وكشف المدرب السويسري، خلال المؤتمر الذي حضره «البيان» عن تفاصيل مفاوضات تعاقده مع الفريق الأحمر، وأوضح أن وكيل أعماله عرض عليه التفاوض مع الأهلي، وتم بينهما نقاش عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، حول العرض المقدم من النادي، معدداً أسباب موافقته لتولي تدريب الفريق الأحمر، على رأسها اهتمام مسؤولي الأهلي بالكثير من التفاصيل الدقيقة التي تؤكد أنه منظومة ناجحة، مشيراً إلى أنه أثناء توقيع العقود وجد تعاملاً احترافياً من جانب إدارة النادي، إضافة إلى أن الأهلي أكبر ناد في أفريقيا، ما عزز داخله الرغبة في خوض هذه التجربة كونها التجربة الأولى له خارج القارة الأوروبية.

وحول تحدثه مع مواطنه رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للأهلي، للتشاور حول خطوته الجديدة بتدريب الفريق الأحمر، أكد كولر على أنه لم يجر أي اتصالات مع فايلر، ولفت إلى أنه من الممكن أن يتحدث معه خلال الفترة المقبلة للاستفادة من تجربته السابقة مع الفريق.

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيق تام بين جميع أفراد الجهاز الفني والطبي من أجل الحصول على أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين طبياً وفنياً وبدنياً لخوض المباريات بشكل جيد دون إجهاد، ولن تكون هناك مجازفة بأي لاعب، كونه سيحاول الاستفادة من القائمة الكاملة، وسيكون هناك دور لمدرب اللياقة البدنية.

وأشار مدرب الأهلي الجديد، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية التي تواجد فيها بالقاهرة لبدء مهمته مع الفريق، لفت انتباهه حب الجماهير وتعلقهم الشديد بالنادي، ما جعله يرى أن جمهور الأهلي سيكون له الدور الأكبر في نجاح تجربته مع الفريق، ووجه رسالة إلى الجمهور قائلاً: «سأعمل دائماً على إسعادكم.. وسوف نستعد جيداً لهذه المرحلة».

وأضاف كولر: «ما زلنا في البداية، ونلقى الدعم، لكن نحن لم نبدأ مهمتنا بعد، أهم شيء في عملنا هو العمل الجيد مع لاعبي الفريق وتطوير مستواهم من أجل أفضل أداء ونتائج للنادي الأهلي الفترة المقبلة. الفوز أهم شيء وهذا ما يحتاجه الجميع، وهذا ما سأعمل عليه مع جهازي المعاون خلال الفترة المقبلة».

وعن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد، أوضح المدرب السويسري أنه تحدث مع مسؤولي الأهلي بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، منها الحديث عن معسكر الإعداد، وصرح بأنه شاهد بعض المباريات للأهلي، ولديه إحساس جيد عن الفريق، وإن كانت الأمور في الملعب والتدريبات سيكون لها رؤية أخرى، لكن من خلال رؤيته الأولية، هناك أمور يرغب في تعديلها الفترة المقبلة.

وعن إمكانية الاستعانة باللاعبين الناشئين، أكد كولر على أن هذا أمر وارد جداً، وطالما أن اللاعب الناشئ لديه إمكانيات جيدة سيتم الدفع به، وعليه أن يكون لديه ثقافة تطوير مستواه دائماً.

وتحدث كولر عن الكرة المصرية وقال، إنه شارك كلاعب مع منتخب سويسرا ضد منتخب مصر عام 1988، ومنذ هذا الوقت حدث تطور كبير في الكرة المصرية وتحديداً في النادي الأهلي، وأشار إلى أن هناك لاعبين أفارقة محترفين في أوروبا، وهو ما ساهم في تطوير كرة القدم الأفريقية أيضاً.

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم كولر جهازه المعاون والذي يضم كلاً من، هارالد غامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب الأحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز