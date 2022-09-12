رئيس اتحاد الكرة السعودي يفجر مفاجأة: لن نستسلم أمام صفقة رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فجر ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن هناك محاولات لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال المسحل في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أن مفاوضات التعاقد مع رونالدو جارية، مشيراً إلى أن الأندية السعودية لن تتخلى عن محاولة التعاقد مع النجم البرتغالي.

وتابع المسحل قائلاً: "نود أن نرى لاعباً مثل رونالدو يلعب في الدوري السعودي، وجوده في الدوري سيعقبه ردود أفعال إيجابية، الكل يعرف قيمة رونالدو، كما أنه نموذجاً يحتذى به كلاعب".

وأكمل: "صفقة التعاقد مع رونالدو ستكون باهظة الثمن، ولكن يمكن لأنديتنا أن تحقق إيرادات أعلى بعد ذلك".

ولم يحدد المسحل النادي الأقرب لضم رونالدو، حيث قال: "لا أعلم حقيقة وجود رغبة من الهلال أو النصر لتقديم عرض من أجل رونالدو في الانتقالات الشتوية المقبلة".

ويعاني رونالدو من أزمة مع مانشستر يونايتد دفعته للمطالبة بالرحيل عن صفوفه، وهو ما فتح الباب أمام الأندية السعودية لمحاولة الظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

يذكر أن هناك تقارير عالمية أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أن هناك نادٍ سعودي قدم عرضاً لضم رونالدو خلال فترة الانتقالات الماضية بمبلغ ضخم، لكنها لم تعلن عن هوية النادي.

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