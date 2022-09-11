مستخدماً «البيريه» و«الباغيت».. لماذا تنكر مدرب الأهلي الجديد بملابس الفرنسيين؟ (فيديو)

المصدر: وكالات

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بعد إعلان الأهلي المصري تعيين السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً لفريق كرة القدم، انتشرت للمدرب صوراً كوميدية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور كولر يمسك رغيفاً من الخبز ويتناول أجزاء منه في مؤتمر صحفي، وتساءل متابعو منصات التواصل عن قصتها وملابساتها.

تعود الصور إلى عام 2015، عندما كان كولر مدرباً لمنتخب النمسا، حيث احتفل بالتأهل إلى كأس أوروبا "يورو 2016" بطريقة غريبة نوعا ما.

وكانت النمسا حينئذ ضمنت التأهل إلى يورو 2016 بعد الفوز على السويد 1/4، دون الحاجة إلى حصد أي نقاط خلال آخر مباراتين بالتصفيات أمام مونتنيغرو وليختنشتاين.

وقرر كولر وقتها الظهور كرجل فرنسي فقام بارتداء القبعة "البيريه" وأكل الخبز الفرنسي "الباغيت"، احتفالاً بتأهل منتخب النمسا لبطولة يورو 2016 التي أقيمت في فرنسا.

وتُعرف القبعة التي ارتداها كولر باسم "البيريه"، وهي جزء من الزي العسكري للعديد من وحدات الشرطة في جميع أنحاء العالم على الأخص في فرنسا، إذ تم إنتاجها بكميات كبيرة في فرنسا خلال القرن 19، أما "الباغيت" أو الخبز الفرنسي فيعتبر رمز الأطعمة الفرنسية.

وتعمد المدرب الذي قاد النمسا من 2011 إلى 2017، التقاط الصور أثناء تناوله لقمة كبيرة من الخبز الفرنسي "الباغيت"، وغمس في طبق من الحساء.

وأعلن الأهلي، الجمعة الماضي، تعيين كولر مدرباً للفريق الأول، بعد أيام من رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى تدريب الفريق القاهري لفترة قصيرة.

يذكر أن الأهلي أنهى الموسم الماضي من الدوري بالمركز الثالث، وهو المركز الأسوأ له منذ عقود.

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