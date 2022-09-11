حادث سير في مصر يفجع فريق الأهلي السوداني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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فجع نادي الأهلي السوداني، ممثل السودان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بوفاة محمد معاذ دخان، المدير العام للنادي، في حادث مروري بالطريق الصحراوي المؤدي لمدينة الإسكندرية المصرية.

وكان وفد فريق الأهلي أحد أندية العاصمة السودانية في طريقه إلى الإسكندرية، لاستئناف رحلته بالطيران إلى مدينة بنغازي الليبية لمواجهة الأخضر الليبي يوم الأحد، في الدور التمهيدي للبطولة الافريقية، وتعرض دخان للدهس من سيارة مسرعة، مساء الجمعة، على الطريق الصحراوي، خلال استراحة البعثة بأحد المطاعم بالطريق الصحراوي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي: "انتبه محمد معاذ إلى حاجة هاتفه المتحرك للشحن، وقرر قطع الطريق الصحراوي للجانب الآخر رفقة وليد الجِقِر مدرب فريقي الناشئين والشباب بالنادي، وخلال تحركهما ظهرت سيارة مسرعة وصدمت الراحل ليتوفى على الفور".

ومن المقرر وصول الجثمان إلى العاصمة الخرطوم منتصف ليلة الأحد وتشييعه فجر نفس اليوم بمقابر فاروق بالخرطوم.

وواصلت بعثة الأهلي الخرطوم طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية ويلفها الحزن الشديد، وتخلف 3 من أفرادها بالقاهرة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالحادث والجثمان.

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