«كولر» التجربة الخامسة.. الأهلي يعادل الزمالك في المدرسة السويسرية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يلجأ النادي الأهلي المصري، للمرة الثانية في تاريخه، للاستعانة بالمدرسة السويسرية لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، وأتم الأهلي إجراءات التعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يعد التجربة السويسرية الخامسة في تاريخ الأندية المصرية، التي غالباً ما تعتمد عند اختيارها للمدربين الأجانب على المدرستين البرتغالية والألمانية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديراً فنيّاً للفريق، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش، ويضم الجهاز المعاون لمدرب الأهلي الجديد ثلاثة مساعدين هم، مواطنه هارلد جامبيرلي مدرباً مساعداً، والسويسري من أصل تونسي، ياسين ميكاري، محللاً للأداء، ومدرب الأحمال أندرياس أندويا، وسينضم مدرب مصري إلى الجهاز المعاون للأهلي وهناك مفاضلة بين عماد النحاس ومحمود فايز، بينما سيتواجد سيد عبد الحفيظ في منصبه السابق كمدير للكرة بالجهاز الفني، ويعود البلجيكي ميشيل يانكون لتولي منصب مدرب حراس المرمى.

ويبدأ مدرب الأهلي الجديد عمله فور وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، حيث سيعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والمكلف بالإشراف على قطاع الكرة، وذلك لبحث كل الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد والذي سينطلق منتصف أكتوبر المقبل، ويفاضل الأهلي بين الإمارات وتركيا لاستضافة معسكر الفريق، وفي حال ضيق الوقت سيتم الاتفاق على معسكر داخلي.

وطلب كولر من إدارة الأهلي الحصول على ملف يتضمن معلومات تفصيلية عن كل لاعب للتعرف عليهم أكثر، وكذلك الحصول على لائحة الفريق الداخلية ليعرف كيفية سير نظام العمل داخل النادي، وروزنامة مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ولجأت ثلاث فرق مصرية فقط إلى المدرسة السويسرية من قبل هي، الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي، وكان الزمالك الأكثر استعانة بتلك المدرسة التدريبية، بواقع مرتين سابقتين، قبل أن يعادله الأهلي في ذلك بعد التعاقد مع مدربه الجديد «كولر»، مقابل تجربة واحدة للمصري.

ويمكن تصنيف التجارب السويسرية الأربع السابقة على أنها متوسطة، حيث نجحت في مرتين اثنين فقط، بينما لم يكتب للتجربتين الأخريين النجاح، وكانت آخر تجارب التدريب السويسرية في مصر من نصيب الأهلي، عبر المدرب رينيه فايلر، (موسم 2019-2020) وهو المدرب الذي نال رضا جماهير «الأحمر» قبل اللاعبين، الذين أكدوا نجاحه في صناعة شخصية للفريق، وحقق مع الفريق كأس السوبر المحلي ولقب الدوري المصري الممتاز.

فيما كان المدرب ميشيل دي كاستال، هو أول التجارب السويسرية في مصر، وتولى قيادة الزمالك عام 2009 ولكنه رحل سريعاً بسبب سوء النتائج، وبعدها بعامين كرر فريق المصري البورسعيدي التجربة، وتعاقد مع المدرب آلان جيجر، والذي تولى المهمة لمدة 4 أشهر فقط، وفي عام 2018 أعاد الزمالك تكرار التجربة مع المدرب المخضرم كريستيان غروس، والذي قاد الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، والسوبر المصري السعودي.

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