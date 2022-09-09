بعد البراءة.. طالب مصري يطالب راشفورد بـ 10 ملايين يورو

المصدر: البيان

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قضت محكمة المنصورة الاقتصادية في مصر، أمس الخميس، بعدم قبول دعوى نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وإلزامه بدفع 75 جنيها مصريا مقابل أتعاب المحاماة.

وبعد حكم البراءة كشف السيد سلامة محامي الطالب المصري محمد عصام الذي اتهم بتوجيه رسائل عنصرية لنجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، إنه بصدد رفع قضية تعويض ضد اللاعب بقيمة مالية قدرها 10 ملايين يورو.

وأضاف المحامي في تصريحات لموقع "المصري اليوم": "محمد عصام شاب محترم يملك صفات الريف المصري الأصيل، حصل على تقدير جيد هذا العام، بعدما كان يحصل على درجة الامتياز في الأعوام الدراسية السابقة، بسبب تأثر نفسيته بقضية راشفورد".

وتابع: "القضاء المصري نزيه وشريف وعظيم ويمتلك الاستقلالية التامة، فلم يتأثر بأي شيء ولم يتدخل أحد في الحكم، خاصة وأن القضية تخص لاعبا كبيرا وعالميا".

وعن إلزام راشفورد بدفع مبلغ مالي قيمته 75 جنيها مصريا بعد الحكم الصادر ببراءة الشاب محمد عصام من توجيه عبارات عنصرية للاعب الإنجليزي، قال السيد سلامة: "هذا هو القانون في مصر، من يخسر قضية يصبح ملزوما بدفع هذا المبلغ المالي".

وكان محامو راشفورد أقاموا دعوى قضائية ضد الطالب المصري محمد عصام، بتهمة استخدامه عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب الإنجليزي.

وقضت محكمة المنصورة الاقتصادية في مصر، أمس الخميس، بعدم قبول دعوى نجم مانشستر يونايتد، وإلزام رافعها دفع 75 جنيها مصريا مقابل أتعاب المحاماة.

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