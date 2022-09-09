أبوجبل يستغل سوبر لوسيل ويطلق تصريحات كيدية ضد النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك المصري السابق والبنك الأهلي الحالي، تصريحات كيدية تجاه نادي النصر السعودي.

وكان أبوجبل قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف النصر خلال الصيف الجاري، بعدما وقع على عقود انتقاله للنادي السعودي في وقت سابق، إلا أن الصفقة فشلت في النهاية ولجأ كل طرف لشكوى الآخر، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشاد محمد أبوجبل، بقوة فريق الهلال أحد أبرز المنافسين للنصر في الدوري السعودي، وذلك قبل مواجهة الفريق الأزرق أمام الزمالك، اليوم الجمعة، في كأس سوبر لوسيل بقطر، حيث قال في تصريحات لمنصة "الرياض اليوم": "مباراة الزمالك والهلال من أهم الأحداث الرياضية في الوطن العربي ومنتظرها ملايين العرب، الهلال فريق كبير هو بطل آسيا والسعودية والنادي الأكبر في آسيا ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "الزمالك بطل مصر، والأكثر تتويجاً بالبطولات القارية القرن الماضي، ويملك مدربا كبيراً، وهو فيريرا الذي يجيد خوض المباريات الكبيرة".

وأتم أبوجبل، قائلاً: "أتوقعها مباراة ممتعة بين الفريقين مثلما كان الحال في مواجهة 2018، وأتمنى أن تكون مباراة ممتعة للوطن العربي بأكمله خاصة أن المباراة ستجمع بين فريقين كبيرين".



ويخوض الهلال اللقاء بصفته بطلاً للدوري السعودي الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للدوري المصري خلال النسخة الأخيرة.

وكان محمد أبوجبل رحل عن الزمالك عقب انتهاء عقده، وانتقل إلى فريق البنك الأهلي بعدما فشلت صفقة انتقاله للنصر السعودي.

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