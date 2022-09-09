جاهزون للتتويج.. تصريح قوي من مدرب الهلال قبل سوبر لوسيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه جاهز للتتويج بكأس سوبر لوسيل أمام الزمالك، في المباراة التي ستقام بينهما في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات، على ملعب لوسيل بقطر.

وقال دياز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء باللعب على استاد لوسيل والفريق جاهز لتقديم مباراة كبيرة، نعلم أن الزمالك فريق جيد وبطل الدوري المصري، ولكننا جاهزون للتتويج بهذه الكأس".

وأضاف: "فخور جداً بتدريبي لمجموعة مميزة من اللاعبين، الذين يمثلون 70% من قوام المنتخب السعودي".

وتابع: "مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، كانت لها ظروفاً خاصة وتحديداً بسبب البطاقات الحمراء التي حصل عليها فريقي، ولكن الوضع أمام الزمالك سيكون مختلفاً".

وأتم دياز تصريحاته، قائلاً: "أوراق الفريقين مكشوفة ويعرفون بعضهما جيداً، المباراة تضمن المتعة والإثارة، ولكن يظل هدفنا الفوز وتحقيق اللقب وإسعاد جماهير الهلال".

ويدخل الهلال مباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالدوري السعودي، أمام الخليج والفيحاء والفتح.

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