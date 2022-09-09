مشاركة مع مصر واليونان.. السعودية تستعد لتقديم ملف استضافة مونديال 2030

المصدر: البيان

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تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، وفي حال نجاح العرض سيعني أن البطولة ستُقام في الشتاء مرة أخرى.

وقالت مصادر مطلعة على العملية إن الإعلان عن العرض وشيك ويأتي بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة، كما هو الحال مع كأس العالم في قطر هذا العام، إذا نجح العرض، فسيتعين لعب البطولة في الشتاء لتجنب درجات الحرارة العالية في شهري يونيو ويوليو.

وذكرت "سبق" نقلاً عن صحيفة تايمز البريطانية، أنه من المفهوم أن المملكة العربية السعودية ستكون البلد الرئيس في استضافة كأس العالم 2030، كما أن المنافسة لاستضافة المونديال شرسة، حيث قدمت الأرجنتين وأروغواي وتشيلي وباراغواي عرضًا مشتركًا في أوائل أغسطس.

كما أطلقت إسبانيا والبرتغال حملتهما المشتركة لاستضافة كأس العالم 2030، بينما استقر المغرب على تقديم عرض خاص به لاستضافة البطولة.

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