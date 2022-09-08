"الفيفا" يعترف بأسبقية "التيكي تاكا" الجزائرية.. فيديو

المصدر: البيان

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اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأسلوب اللعب الجماعي المنتهج "تيكي تاكا"، الذي امتاز به المنتخب الجزائر، قبل أن يصبح معروفا في الملاعب الأوروبية وبالتحديد في نادي برشلونة.

ونشرت فيفا فيديو عبر صفحته الرسمية على “تويتر” لإحدى اللقطات الرائعة، التي قام بها لاعبو المنتخب الجزائر في مع ألمانيا في كأس العالم 1982.

وعنون الفيفا الفيديو :”التيكي تاكا جزائرية ظهرت في كأس العالم فيفا 1982“.

كما أهاب الفيفا بالروح الجماعية للمنتخب الجزائري، مشيدا بفنيات نجم الخضر السابق لخضر بلومي، الذي قال عنه: "هدف بلومي أظهر حينها روحًا جماعية وثقة فاجأت العالم بأسره".

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