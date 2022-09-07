صافرات استهجان تُغضب فلوران

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أثارت صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريق الهلال احتجاجاً على إشراك عدد من اللاعبين الوطنيين أثناء مباراة الفريق الودية أمام فريق هلال الساحل غضب الكنغولي فلوران المدير الفني للفريق، وعبر أبينجي فلوران عن استياء شديد من سلوك الجمهور الذي طالب بإشراك المحترفين الأجانب الجدد على حساب الوطنيين.

وأفاد مصدر مقرب من المدرب لـ«البيان» أن المدرب تفاجأ برد فعل الجمهور في مباراة إعدادية للبطولة الأفريقية، واعتبرها بداية غير موفقة من الجمهور لمشوار طويل محلي وأفريقي، يحتاج فيه الفريق إلى دعم الجمهور ومساندته.

ويستعد الهلال لمواجهة سان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال الأفريقي بملعب الأخير 11 سبتمبر الجاري.

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