التحكيم الرياضي يُعلق عقوبة إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله

المصدر: وكالات

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قرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة الإيقاف الموقعة على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي، التي كانت وقعت ضده بسبب شكوى نادي النصر السعودي.

وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي: "تلقى النادي اليوم خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق بدءً من المباراة القادمة".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت أغسطس الماضي، إيقاف حمدالله أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، على خليفة الدعوى التي أقامها النصر (ناديه السابق) ضده، بداعي عدم مشروعية تفاوضه مع الاتحاد.

وطالت العقوبات حينها أيضاً حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حيث تقرر إيقافه 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة 3 أشهر، وحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل المقبلة، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وكانت أنباء ترددت في وسائل الإعلام السعودية خلال الساعات الماضية، بشأن تقديم حمدالله طلباً لمجلس إدارة الاتحاد للرحيل عن الفريق والانتقال إلى نادي الوداد المغربي لمدة 6 أشهر معارًا لحين انتهاء فترة إيقافه، وذلك قبل أن يقرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة الإيقاف على اللاعب المغربي.

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