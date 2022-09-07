الرفاع يحسم الدربي البحريني ويلحق بالسيب لنهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: أ ف ب

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حسم الرفاع الدربي البحريني أمام جاره الرفاع الشرقي عندما تغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) أمس الثلاثاء على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد في نصف نهائي منطقة غرب آسيا لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وانتظر الفريقان الشوطين الإضافيين لهز الشباك، حيث تقدم الرفاع عبر علي حرم (114)، ورد الرفاع الشرقي عن طريق عبدالله الشلال (117)، ليحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للرفاع.

ولحق الرفاع بالسيب العماني الى المباراة النهائية المقررة في مسقط في الرابع من أكتوبر المقبل.

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