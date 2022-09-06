المريخ يواجه خطر المنع من التعاقدات

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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بانتهاء المهلة التي منحتها غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمريخ، بعد غدٍ، يواجه النادي خطر المنع من التعاقدات لثلاث فترات متتالية، وسبق أن حكمت غرفة فض النزاعات بـ (فيفا)، بتاريخ 25 يوليو الماضي، لصالح مدافع المريخ النيجيري السابق (أديلي أولاميكان)، في شكواه التي قدمها ضد المريخ، بحصوله على مبلغ (59) ألف دولار، وإلزام نادي المريخ بإرسال المبلغ للحساب البنكي خلال (45 يوماً) كحد أقصى، وفي حال عدم السداد في المهلة المحددة، يعاقب بالمنع من التعاقد.

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