الأتقياء الأنقياء.. رسالة نارية تشغل غضب مرتضى منصور ضد الخطيب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، سبب تراجعه عن تقديم العزاء لمحمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، في وفاة شقيقته.

وكان أحمد مرتضى نجل رئيس الزمالك وعضو مجلس إدارة النادي، أعلن توجه وفداً رسمياً من ناديه لتقديم واجب العزاء للخطيب في وفاة شقيقته، قبل أن يقوم مسؤولو النادي الأبيض بالتراجع عن هذه الخطوة، وكذلك حذف منشور النعي من الحسابات الرسمية للزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى منصور غاضباً، في تصريحات لقناة "الزمالك" الفضائية: "كنا نجهز وفداً محترماً من نادي الزمالك للذهاب إلى عزاء شقيقة الخطيب، المجلس بالكامل تقريباً كان سيذهب إلى العزاء".

وتابع: "بعد المنشور الذي كتبته زوجة الخطيب على فيس بوك، لم نذهب لتقديم واجب العزاء، وكان من الممكن أن أرد، ولكن إذا رديت كانت ستحدث أزمة كبيرة".

وكانت زوجة الخطيب ردت على خبر تجهيز الزمالك وفداً لتقديم واجب العزاء لرئيس الأهلي في وفاة شقيقته، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على منصة "فيس بوك": "لا نقبل العزاء، إلا من الأتقياء الأنقياء".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته، قائلاً: "كنت أريد تقديم واجب العزاء وهو رفض، لذلك أزلنا برقية العزاء من القناة وصفحات الزمالك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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