السيب يقصي العربي ويبلغ نهائي غرب كأس الاتحاد الاسيوي

المصدر: أ ف ب

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بلغ السيب العماني نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم بعد فوزه على مضيفه العربي الكويتي 2-1 بعد التمديد أمس الاثنين في الدور نصف النهائي على استاد نادي الكويت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، اتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين شهد أولهما تسجيل محسن الغساني الهدف الأول للسيب في الدقيقة 96 مستغلا خطأ فادحاً من المدافع جمعة عبود وسط ذهول في صفوف مشجعي المضيف الذي قدم أداء باهتا طوال اللقاء.

وقبل أن يسترجع العربي أنفاسه، ضاعف صلاح اليحيائي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 99 قبل أن يقلص المضيف الفارق عبر النيجيري كينغسلي إيدو (116).

وفي ضوء هذه النتيجة، سيواجه السيب في نهائي "الغرب"، يوم 4 أكتوبر المقبل، المتأهل من مباراة الرفاع البحريني ومواطنه الرفاع الشرقي والمقررة اليوم الثلاثاء في المنامة.

وكان السيب تربع على صدارة المجموعة الأولى في دور المجموعات، والتي أقيمت مبارياتها على أرضه، بعدما جمع 6 نقاط من 3 مباريات، مقابل 5 نقاط للكويت الكويتي و4 لجبلة السوري ونقطة واحدة للأنصار اللبناني.

ويضع السيب نصب عينيه العودة إلى السلطنة بأول لقب قاري على الإطلاق علماً بأنه لم يسبق لأي نادٍ عماني الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

من جانبه، لم يقدم العربي منذ انطلاق الموسم ما يشفع له بالتقدم في البطولة القارية التي كان يسعى إلى التتويج بلقبها للمرة الأولى، وذلك بعد رحيل المدرب الكرواتي أنتي ميشا إثر موسمين ناجحين مع الفريق ليحل المقدوني يوغوسلاف ترينتشوفيسكي، مدرب فريق الشباب السابق في النادي، بدلاً منه، إذ تعادل في أول مرحلتين من بطولة الدوري المحلي مع النصر 1-1 والسالمية 2-2.

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