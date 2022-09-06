"ديربي مغاربي" بين الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للناشئين

المصدر: البيان

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تأهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة في كرة القدم للدور النهائي لكأس العرب، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية الثامن سبتمبر الجاري، وذلك بعد فوزه أمس الاثنين، على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-5 بعد انقضاء الـ 90 د بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب الجزائر قد تأهل إلى المربع الذهبي على حساب منتخب تونس بركلات الترجيح أيضا 3-1 بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 بمستغانم.

وللإشارة، تمكن المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من تصدر المجموعة الأولى بتحقيقه لثلاث انتصارات ضد فلسطين (5-0) والسودان (2-0) والإمارات العربية المتحدة (3-0). بحسب وسائل إعلام محلية

من جهة أخرى، أفلح المنتخب المغربي مساء أمس الاثنين، في التأهل إلى نهائي “كأس العرب” بعد التفوق على منتخب اليمن في نصف النهائي بثنائية نظيفة، وفق "هسبريس"

وسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي، بمدينة وهران الجزائرية، اللاعب معاذ بيكزان في الدقيقة 78، بينما هز الشباك سعيد الرفاعي، مرة ثانية، في الدقيقة الأخيرة من المقابلة.

وسيواجه "محاربو الصحراء" "أسود الأطلس” في اللقاء النهائي، يوم الخميس المقبل على ملعب سيق (معسكر)، الذي يسبق بالمباراة الترتيبية (المركز الثالث)، بين السعودية واليمن.

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