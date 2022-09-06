من 4 فئات..طرح تذاكر إضافية لمباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

المصدر: وكالات

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كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل الذي يجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين طرح تذاكر إضافية للمباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس لوسيل مساء الجمعة القادم، بين الفريقين حيث سيحصل الفائز على مليون ونصف المليون دولار، والخاسر مليون.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع "تويتر": "طرح تذاكر إضافيّة لمباراة كأس سوبر لوسيل.

وتُطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أربع فئات تبدأ من 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قد أعلنت فى وقت سابق، أن استاد لوسيل أكبر الملاعب المستضيفة لمونديال قطر 2022، سيحتضن مواجهة كأس سوبر "لوسيل" بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري يوم 9 سبتمبر المقبل.

وذكر البيان الذى نشرته الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم "قطر 2022": "استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل".

وأضاف البيان "يقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية، على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.

وواصل البيان "من المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تذاكر المباراة التي سيشهدها استاد لوسيل، والذي استوحي تصميمه من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، وتعكس واجهته النقوش الدقيقة التي تحملها أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي انتشرت في أرجاء المنطقة".

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