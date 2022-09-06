رسائل نجوم الزمالك تكشف رحيل حازم إمام

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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انتهى مشوار حازم إمام، قائد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك المصري، بعد أن فضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، عدم استمرار اللاعب في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وأخطر المدرب البرتغالي إدارة النادي بذلك، وهو ما ترتب عليه قيام مسؤولو النادي بتوجيه الشكر إلى حازم إمام، على مجهوده خلال الفترة، ووعدوا بإقامة حفل تكريم ووداع يليق بما قدمه اللاعب مع ناديه.

وعلى الرغم من أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لم يكشف رسمياً حتى الآن عن قرار رحيل إمام، إلا أن رسائل وجهها لاعبو الزمالك إلى زميلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن هذا القرار، وكتب أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للزمالك، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «والله هتوحشني أوي ياكابيتانو»، وذلك في إشارة إلى رحيل إمام أو اعتزاله لكرة القدم.

والأمر نفسه فعله محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأبيض، والذي حرص على توجيه رسالة وداع إلى زميله حازم إمام، وقال الونش عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «شكراً يا كابتن حازم على كل السنين والإنجازات التي حققتها إلى الزمالك»، وتابع: «إن شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك في خطوتك القادمة.. بحبك يا حازم».

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