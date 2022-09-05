3 سيناريوهات لـ«خليجي 25»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أصبحت إقامة كأس الخليج في نسخته الـ 25، في البصرة العراقية، محل العديد من الشكوك، وصار صعباً على العراق استضافة البطولة، في ظل الظروف السياسية التي تعيشها بلاد الرافدين، وإن كان غير مستحيل. فما هي السيناريوهات المحتملة لإقامة البطولة الخليجية الأهم في موعدها؟!

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، اجتماعاً مهماً منتصف سبتمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشَّيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سيتم خلاله بحث تقارير لجنة التفتيش عن منشآت كل من العراق والكويت، بعد زيارتها للبلدين خلال الفترة الماضية، وسيتم خلال الاجتماع، حسم ملف الاستضافة المثير للجدل.

وهناك 3 سيناريوهات أمام المكتب التنفيذي، الأول، تأجيل البطولة لموعد جديد، سيتم الاتفاق عليه، في ظل ازدحام الرزنامة الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة، والثاني، إقامة البطولة في الكويت، بعد أن أبدت استعدادها لتوفير كل الإمكانات لإقامتها، بما يتواكب مع أهميتها، في ظل جاهزية جميع منشآتها، والثالث، إقامة البطولة في البصرة العراقية، وهذا السيناريو ضعيف، على ضوء الأحداث الجارية في العراق حالياً، وقرار الاتحاد الآسيوي بنقل مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية للشباب دون 20 عاماً، المؤهلة إلى نهائيات القارة في أوزبكستان 2023، من البصرة إلى دولة أخرى، لم تحدد للآن، على خلفية الأحداث الجارية حالياً.

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