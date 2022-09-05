سولارا وسانت جورج.. ذعر في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أثار فوز فريق سولارا الجيبوتي وفريق سانت جورج الإثيوبي، على سيمبا التنزاني والمريخ، في مواجهتين أفريقيتين وديتين، الذعر وسط أنصار ناديي الهلال والمريخ، من الخروج مبكراً من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، ويلتقي الهلال بفريق سانت جورج الإثيوبي ذهاباً 11 سبتمبر الجاري، فيما يخوض المريخ مباراته أمام سولارا الجيبوتي ذهاباً في ذات التوقيت. ويطمح الفريقان الإثيوبي والجيبوتي، في تحقيق مفاجأة الأدوار التمهيدية في كبرى البطولات الأفريقية للأندية، بإقصاء الهلال والمريخ.

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