العربي الكويتي يستضيف السيب العماني في مواجهة آسيوية حاسمة

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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لن تقبل جماهير العربي الكويتي الخروج بنتيجة سلبية خلال المواجهة التي ستجمع فريقها أمام السيب العماني مساء غد، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لأندية غرب القارة، والتي ستقام بإستاد نادي الكويت، ووضع الجهاز الفني والإداري بقيادة المقدوني يوغسلاف برنامجاً تدريبياً للفريق، عقب انتهاء مواجهة السالمية في الجولة الثانية من دوري زين الكويتي من خلال دخول إقامة معسكر مغلق، لرفع حالة التركيز ودعم اللاعبين معنوياً لتجاوز الإخفاق المحلي في ظل اكتمال الصفوف بدخول لاعب الوسط سلطان العنزي التدريبات الجماعية، حيث أصبح جاهزاً للمشاركة.

كما وضع المدرب يده على نقاط القوة والضعف في المنافس بعد مشاهدة اللقاءات التي خاضها في الدوري العماني ومباراة السوبر أيضاً، وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق أمس اعتماد المدرب على طريقة متوازنة مع إحكام السيطرة على وسط الملعب والضغط المستمر على ثلاثي الدفاع لدى المنافس، ووضع الثنائي مروان تعيب وصلاح اليحيائي تحت الرقابة الدائمة من أجل خطف هدف مبكر يساعد على التأهل للمباراة النهائية كون اللقاء يقام بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة، بالإضافة إلى أن الجهاز الفني بقيادة يوغسلاف يسعى إلى مصالحة الجماهير بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق في الدوري وهي فرصة للاعبين لاستعادة ثقة الجماهير مرة أخرى.

آمال

على الجانب الآخر، يحاول السيب العودة إلى مسقط ببطاقة التأهل للدور النهائي وانتظار الفائز من الرفاع الشرقي والرفاع الغربي من خلال عبور محطة العربي خلال مواجهة الليلة التي يعتبرها الجهاز الفني استمراراً للتفوق والعروض المتميزة التي يقدمها الفريق خلال الاستحقاقات المحلية باحتلال قمة الدوري برصيد 7 نقاط وتوج بطلاً لكأس السوبر العماني.

من جانبه، أشاد المقدوني يوغسلاف بفريق السيب على صعيد اللياقة البدنية كونه يضم عدداً من اللاعبين الدوليين، وقال: المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، وأتمنى أن تكون المباراة انطلاقة حقيقية لفريق العربي بعدما تعثر في الاستحقاقات المحلية، خاصة أن صفوف الفريق لا تعاني من غيابات مؤثرة، باستثناء بعض الإصابات الطفيفة التي يسعى الجهاز الطبي للتغلب عليها قبل المباراة، وتم خلال الحصص التدريبية الأخيرة تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق.

بدوره، أعلن الروماني إيلي ستان مدرب السيب العماني جاهزية فريقه لمواجهة العربي في ظل وجود الرغبة الكبيرة لبلوغ المباراة النهائية لأندية غرب آسيا وقال: العربي فريق جيد ويمتلك العديد من الأوراق، بعدما شاهدنا اللقاءات التي خاضها في الدوري الكويتي.

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