«هيجيب قماش»..عمرو أديب يدافع عن محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، رسالة إلى المنتقدين للدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك ضغط كبير على محمد صلاح، والأيام الماضية بدأ البعض في إصدار وسوم ضده على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "الإشادة انتقلت إلى نجم مانشستر سيتي آرلينغ هالاند، بعدما أحرز 10 أهداف".

وأكمل: "أتمنى الهدوء، صلاح ليس ساحراً، صلاح يحتاج الدعم والمساندة، وسيعود كما كان".

وأضاف على الطريقة المصرية: "صلاح هيقف على رجله تاني، والماكينة هتجيب قماش".

وكان ليفربول تعادل سلبياً مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، أمس السبت، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة إهدار فرص بالجملة من جانب الريدز، وكاد صلاح أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل لولا براعة حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها أحد المدافعين.

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