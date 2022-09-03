روبرتو كارلوس يكشف سبب تطور الدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البرازيلي روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل السابق، أن الدوري السعودي يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وتواجد روبرتو كارلوس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، رفقة مواطنيه رونالدينيو وكاكا على هامش خوض لقاء عودة النجوم أمام 100 طفل سعودي على ملعب مرسول بارك في الرياض، بدعوة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال روبرتو كارلوس في تصريحات لقناة "SBC" السعودية: "أعتقد أن الدوري السعودي تطور كثيراً عما كان عليه سابقاً بسبب قدوم لاعبين من دول مختلفة للاحتراف، وهذا يصب في مصلحة اللاعب السعودي والمنتخب".

واستعاد روبرتو كارلوس ذكريات مواجهة النصر السعودي بكأس العالم للأندية عام 2000، حيث قال: "أتذكر مواجهة النصر في كأس العالم للأندية، كان فريق صعباً وعنيداً وفاجئني بمستواه".

يذكر أن مباراة عودة النجوم انتهت بفوز الأطفال على الثلاثي البرازيلي، بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء شهد متابعة جماهيرية كبيرة وسط أجواء مرحة.

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