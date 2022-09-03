المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت الشركة الراعية للكرة المصرية "برزنتيشن"، نفاذ 70% من تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الإمارات.

وكتب الحساب الرسمي للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏تم بيع 70% من تذاكر كأس السوبر المصري بالإمارات، لم يتبقى إلا عدد محدود".

وتقام مباراة السوبر المصري 28 أكتوبر المقبل على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة لبطولة السوبر المصري التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث أقيمت أربع نسخ ماضية على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين وإستاد محمد بن زايد بأبوظبي، بواقع مباراتين على كل ملعب.

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