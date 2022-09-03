المغرب يفوز على مصر ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب تحت 17 سنة

المصدر: البيان

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تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العرب لأقل من 17 سنة، بعد الفوز على نظيره المصري بنتيجة 2-0، مساء أمس الجمعة، في مباراة ربع النهائي، التي جرت على أرضية ملعب مستغانم بالجزائر.

وتمكن “أشبال الأطلس” من تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الحميد معالي، ليضيف زميله أيمن النير الهدف الثاني في آخر دقائق المباراة ضد “الفراعنة”، بحسب "هسبريس".

وبهذا الانتصار يكون المنتخب، الذي يدربه اللاعب الدولي الأسبق سعيد شيبا، قد بلغ”المربع الذهبي” لكأس العرب، حيث سيواجه المنتخب اليمني بحلول يوم الاثنين المقبل.

جدير بالذكر أن الجزائر تحضن منافسات كأس العرب لأقل من 17 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 23 أغسطس الماضي و8 سيتمبر الجاري.

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