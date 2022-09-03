أستراليا تنسحب من استضافة كأس آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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قرّر اتحاد الكرة الأسترالي سحب ملف الترشح لتكون الدولة البديلة للصين لاستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، فيما أكد الاتحاد الأسترالي اهتمامه بتقديم ملف ترشيح استضافة كأس آسيا للسيدات عام «2026» على أن يتقدم بذلك رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الصين خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كورونا منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل 4 سنوات، وبالفعل تقدمت أربع دول هي كوريا الجنوبية، وقطر وإندونيسيا وأستراليا قبل انسحاب الأخيرة أمس.

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