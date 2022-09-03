موعد مباراة تونس والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن هناك مباراة ودية ستجمع بين منتخب تونس ونظيره البرازيلي، في إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2022، التي تنطلق نوفمبر المقبل في قطر.

وأكد الاتحاد التونسي في بيان رسمي، أن المباراة ستقام على ملعب حديقة الأمراء معقل نادي باريس سان جيرمان، يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022، مع منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك، فيما يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.



الجدير بالذكر أن منتخب تونس التقى مع البرازيل من قبل مرة واحدة فقط، حيث جمعتهما مباراة ودية عام 1973، وانتهت بخسارة نسور قرطاج 1/4.

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