وفاة رئيس "تشرين" السوري في حادث سير

المصدر: أ ف ب

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فُجِعَت الأوساط الرياضية في سوريا بوفاة رئيس نادي تشرين لكرة القدم طارق زيني إثر حادث سير أليم في منطقة دير عطية شمالي دمشق، ما دفع الاتحاد المحلي للعبة الى تأجيل المرحلة الأولى من الدوري.

ولقي زيني حتفه في حادث السير، الذي حصل أثناء توجهه بسيارته إلى دمشق لمتابعة مباراة فريقه مع الفتوة المقررة الجمعة في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري السوري لكرة القدم.

وساهم زيني (43 عاما) في تحقيق إنجاز كبير لناديه تمثل بفوزه ببطولة الدوري المحلي خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وفي بادئ الأمر، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تأجيل مباراة تشرين مع الفتوة إلى إشعار آخر بسبب وفاة زيني، ثم قرر في تعميم على صفحته الرسمية على فيسبوك "تأجيل موعد انطلاق المرحلة الأولى من الدوري السوري الممتاز التي كانت مقررة غدا الجمعة 2-9 لتصبح بتاريخ 9-9".

وجاء هذا القرار "إكراما لروح رئيس نادي تشرين طارق زيني وليتسنى لجميع إدارات الأندية والرياضيين حضور مراسم الدفن والعزاء".

وكان من المفترض أن تقام الجمعة المرحلة الأولى من النسخة الثانية والخمسين للدوري السوري، الذي يشهد عودة اللاعبين المحترفين الأجانب بعد غياب دام نحو عقد من الزمن وتقليص عدد الفرق من 14 الى 12.

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