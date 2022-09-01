مرتضى منصور يتحدى الأهلي: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعهد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بالرحيل عن منصبه حال انتقال لاعب نادي فيوتشر محمد رضا "بوبو"، إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "إذا انتقل محمد بوبو إلى الأهلي، سأرحل عن رئاسة الزمالك".

وأضاف: "إبراهيم عادل أيضاً مستمر في بيراميدز وجدد تعاقده لمدة 4 سنوات مع ناديه، كما أن الأخبار المتداولة بتعاقد الأهلي مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر غير صحيحة".

وواصل: "رسالتي لجماهير الزمالك يجب الانتباه جيداً للأخبار، خاصة أنه يتم ترويج أخبار غير صحيحة، ومن الأفضل عدم الحديث عن الصفقات، المطلوب من الإدارة التتويج بالبطولات سواء الدوري أو الكأس أو إفريقيا".

وشدد: "أمير مرتضى يعمل 24 ساعة على ملف الصفقات، كل الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك".

يذكر أن الزمالك أبرم صفقتين مؤخراً بتعاقده مع زكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي السابق، والسنغالي إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري السابق.

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