بسبب أحداث البصرة.. الاتحاد الآسيوي ينقل تصفيات الشباب من العراق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب، من مدينة البصرة العراقية.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة من 14 سبتمبر وحتى 18 سبتمبر 2022 من البصرة إلى دولة أخرى، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في البلاد".

وتابع: "سيعلن الاتحاد الآسيوي الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقاً".

وأكد الاتحاد العراقي إبلاغه من قبل الاتحاد الآسيوي، بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة.

وقال عضو الاتحاد العراقي محمد ناصر لوكالة "بغداد اليوم" الإخبارية ": "الاتحاد الآسيوي أبلغنا بنقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت، وسحب البطولة قد يكون سببه أمنياً".

يذكر أن مدينة البصرة العراقية شهدت أحداثاً متوترة خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع الاتحاد الآسيوي لاتخاذ قرار النقل.

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